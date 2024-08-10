Регистрация растаможенного авто: как правильно подать документы в сервисцентр МВД

Приобрести авто в другой стране - это только первый шаг. В Украине транспортное средство нужно растаможить, собрать все необходимые документы и зарегистрировать в сервисном центре МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного сервисного центра МВД .

Как отмечают в ведомстве, после растаможки необходимо получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации . Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, в ходе которого проверят подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

"И уже финальный этап, после прохождения всех инстанций и сбора документов - зарегистрировать авто в сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.

В сервисном центре МВД объясняют, что для этого сначала нужно взять талон на регистрацию транспортного средства, находящегося в эксплуатации за границей, в терминале в помещении сервисного центра МВД или онлайн через функционал э-запись.

Список документов для получения услуги:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации – договор купли-продажи);

регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);

заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

Фото: необходимые документы для растаможки (hsc.gov.ua)

Действия после регистрации

В МВД сообщает, что после регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации авто в Украине.

"Обращаем внимание, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Он зависит от стоимости легкового транспортного средства, указанного в таможенной декларации", - отмечают в ведомстве.

При этом в 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых транспортных средств, кроме легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями: