Больше 1000 оккупантов и 33 дрона. Генштаб обновил потери РФ в войне
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 14 декабря, составили 1300 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 342800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 33 БПЛА и 22 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 342800 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 5692 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед.;
- артиллерийских систем - 8088 (+12) ед.;
- РСЗО - 920 (+1) ед.;
- средства ПВО - 605 ед.;
- самолетов - 324 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33) ед.;
- крылатые ракеты - 1606 (+10) ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед.;
- специальная техника - 1185 (+9) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают удерживать оборону в районе Авдеевки и занятые позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отбили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.
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