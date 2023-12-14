Больше 1000 оккупантов и 33 дрона. Генштаб обновил потери РФ в войне

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 14 декабря (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 14 декабря, составили 1300 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 342800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 33 БПЛА и 22 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 342800 (+1300) человек ликвидировано;

танков - 5692 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед.;

артиллерийских систем - 8088 (+12) ед.;

РСЗО - 920 (+1) ед.;

средства ПВО - 605 ед.;

самолетов - 324 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33) ед.;

крылатые ракеты - 1606 (+10) ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед.;

специальная техника - 1185 (+9) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают удерживать оборону в районе Авдеевки и занятые позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отбили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.