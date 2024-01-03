Уничтожена техника и около 400 россиян за сутки: какая ситуация на Таврическом направлении

В общей сложности, на Таврическом направлении российские войска нанесли 25 авиаударов, провели 25 боевых столкновений и совершили 937 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника возле Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки ВСУ улучшили тактическое положение.

Как сообщил командующий Александр Тарнавский, российские оккупанты несколько уменьшили количество пехотных атак. Но уже вторые сутки активно наносят авиаудары и обстреливают наши позиции по артиллерии. Наиболее активен враг вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Работино Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

На Марьинском и Шахтерском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 386 человек, четверо оккупантов сдались в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 40 единиц военной техники врага, в том числе:

3 ББМ;

6 артсистем;

2 ПТРК;

1 СПГ (АГС);

14 БПЛА;

9 автомобилей;

5 единиц спецтехники.

Кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов россиян.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области.

Согласно отчету Института изучения войны, украинские войска продолжают вести ожесточенные бои с оккупантами по нескольким направлениям. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 3 января, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 БПЛА и 73 ракеты.