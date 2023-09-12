Сотни единиц якобы уничтоженной россиянами техники ВСУ оказались муляжами, - CNN

Идея состоит в том, что с неба приманки должны выглядеть достойными атаки, не тратя при этом слишком много средств. Это означало необходимость найти баланс в выборе материалов, дополняя дешевую фанеру, которая не дает нужной тепловой сигнатуры, чтобы обмануть российские радары и дроны с тепловым наведением, достаточным количеством металла, чтобы их можно было обмануть.

"Война обходится дорого, и нам нужно, чтобы русские тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей. В конце концов, дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели намного дешевле", - сказал анонимный представитель украинской компании, производящей муляжи.

В частности 155-мм гаубица М777 стоит несколько миллионов долларов. Муляж обходится менее чем в 1000 долларов и не включает в себя ничего более необычного, чем старые канализационные трубы. Но - и в этом вся суть - уничтожение с помощью беспилотника стоит российским силам столько же, сколько и настоящее уничтожение.

"После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки, - поясняет представитель компании. - Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, значит, мы работали не зря".

По его словам, первоначально приманки были довольно грубыми. Когда началась война, сотрудники компании бросились изготавливать копии для отправки на передовую, чтобы Украина выглядела лучше вооруженной, чем она была на самом деле. Но по мере того, как война затянулась, а оружие, прибывающее в страну, становилось все более совершенным, то же самое происходило и с муляжами.

На данный момент, многие сотни муляжей были уничтожены. Настоящее испытание сейчас - мера успеха каждой приманки - это то, как долго они остаются в поле зрения. Если один из дизайнов сохраняется слишком долго, дизайнеры возвращаются к чертежной доске. В результате каталог поддельного оружия компании становится впечатляюще длинным и разнообразным.

Российские потери

Напомним, по данным центра Oryx, который регистрирует только те потери, которые может подтвердить, с начала войны в 2022 году было уничтожено, повреждено, брошено или захвачено 2082 российских танка. При этом танковый парк Украины вырос с начала вторжения в прошлом году, в то время как российский сократился вдвое.

Подробнее о том, сколько у России техники, читайте в материале РБК-Украина "Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны".