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Бойцы Нацгвардии обустроили позицию с муляжем "Стугны": оккупанты пошли на штурм (фото)

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Украина, Пятница 04 августа 2023 10:44
Бойцы Нацгвардии обустроили позицию с муляжем "Стугны": оккупанты пошли на штурм (фото) Фото: бойцы Нацгвардии обустроили позицию с муляжем "Стугны" (facebook com kbluchua)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии решили обмануть оккупантов и обустроили фейковую позицию с муляжем противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Те клюнули на приманку, пошли на штурм, где понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Нацгвардии.

"Недавно наши изобретательные бойцы бригады наступления "Рубеж" намеренно обустроили ложную позицию муляжем "Стугны", - говорится в сообщении.

В итоге, россияне приняли эту позицию за настоящую и начали идти на штурм.

"Два сброса, потеря коптера, проигранный бой бутафорского оружия - такие яркие итоги штурма "второй армии мира", - рассказали военные.

ПТРК "Стугна" в ВСУ

В 2010 году РБК-Украина писала, что Министерство обороны Украины приняло на вооружение переносной ракетный комплекс "Стугна-П". Калибр "Стугны-П" - 130 мм. На дальность стрельбы от 100 м до 5 км она наводится лазерным лучом и своим кумулятивным зарядом может прожечь броню толщиной 800 мм. Отметим, что в прошлом году на производство ПТРК "Стугна-П" для ВСУ было передано дополнительные 130 млн гривен. Что касается успехов "Стугны", то в августе прошлого года ВСУ из "Стугны" уничтожили российский "Солнцепек".

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