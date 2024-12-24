Снимала последствия "прилетов" для росСМИ: в Украине осудили предательницу, действовавшую в Николаеве

Сообщается, что суд приговорил ее к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

В СБУ рассказали, что фигурантка снимала последствия российских обстрелов, в частности атаки дронов-камикадзе на промышленные объекты в 2023 году. Эти видео она передавала для подготовки пропагандистских сюжетов кремлевскому ресурсу "РИА Новости".

Расследование установило, что женщина сотрудничала с Сергеем Лебедевым (псевдоним "Лохматий"), который скрывается в оккупированном Донецке.

В то же время Лебедев работает на ФСБ под прикрытием "корреспондента" российского пропагандистского СМИ.

Отмечается, что на основе полученных от агента материалов Лебедев создавал фейковые сюжеты, направленные на дискредитацию украинских Сил обороны перед международной аудиторией.

В августе 2023 года СБУ задержала злоумышленницу по месту жительства. Во время обысков у нее изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Суд признал женщину виновной в совершении государственной измены по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ в очередной раз подчеркнула, что все, кто работает на врага, рано или поздно будут привлечены к ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине был приговорен к 15 годам лишения свободы злоумышленник, который установил веб-камеры возле Николаевского морского порта, чтобы шпионить за кораблями Вооруженных сил Украины.