На Прикарпатье уже вторые сутки ищут 6-летнего мальчика

В Ивано-Франковской области уже вторые сутки продолжаются поиски 6-летнего мальчика, который пропал 17 июня в лесу вблизи села Троица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Спасатели работают в круглосуточном режиме и не прекращали поиски даже в ночное время. В частности, к поискам привлечены беспилотные летательные аппараты с тепловизионными камерами для обследования территории в случае недостаточной видимости.

По состоянию на сегодня:

обследовано спасателями 850 га местности, среди которых 780 га - лесной массив;

дронами проверено еще 900 га территории;

водолазы обследовали 9 водоемов с общей площадью 4805 кв.м.

К проведению поисково-спасательной операции привлечены: