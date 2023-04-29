Пренебрежение к жизни гражданских: Госдеп США о последнем ракетном ударе по Украине

США сделают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления, в том числе и за последний ракетный удар по Украине.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он назвал последний удар еще одним примером "в длинном перечне свидетельств наглого пренебрежения РФ украинского гражданского населения". Пател отметил, что США будет делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности.

"Соединенные Штаты продолжат делать все возможное, чтобы поддержать наших украинских партнеров и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности", - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.