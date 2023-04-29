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Зневага до життя цивільних: Держдеп США про останній ракетний удар по Україні

Фото: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США зроблять все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини, в тому числі, і за останній ракетний удар по Україні.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він назвав останній удар ще одним прикладом "в довгому переліку свідчень нахабної зневаги РФ українського цивільного населення". Пател наголосив, що США робитиме все, щоб притягнути Росію до відповідальності.

"Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоби підтримати наших українських партнерів й надалі робитимуть усе можливе, щоби притягнути Російську Федерацію до відповідальності", - наголосив офіційний представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

В результаті ракетним ударом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, вилетіли шибки.

Внаслідок обстрілу загинули 23 особи, серед них четверо дітей.

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