Жителям Одессы и района вернули свет после аварии

Сегодня, 28 марта, днем энергетики восстановили электроснабжение для жителей Одессы и района. Оно было нарушено из-за аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую районную военную администрацию в Telegram .

"Это может привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи" - отметили в ДТЭК Одесские электросети.

При этом синоптики ожидают ухудшения погодных условий в Одесской области. Там прогнозируют небольшой дождь и сильные порывы ветра.

"Последствия аварии ликвидированы и все абоненты в Одесском районе подключены к электроснабжению", - рассказал он.

Начальник Одесской РВА Юрий Крук напомнил, что в результате непогоды была обесточена высоковольтная линия, которая питает Киевский и Малиновский районы Одессы.

Напомним, ранее стало известно, что часть Одессы и района сегодня утром осталась без света.

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