Найти работу. За какую зарплату люди готовы работать сегодня

На рынок труда все больше давят миграция, война и новейшие технологии, которые обещают вытеснить целые профессии. В то же время, это уже влияет на уровень заработной платы и структуру рынка.
О том, какого уровня заработной платы ожидают люди от работодателя, сколько из них готовы переучиваться на новые профессии и какие из них являются востребованными на сегодня - в материале РБК-Украина.
Во время конференции "Кадры решают: Новая архитектура экономики восстановления", которую 26 июня провел независимый аналитический центр We Build Ukraine, председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова представила результаты исследования "Опрос работодателей и безработных 2025", которое провела федерация и ее партнеры.
Согласно этому исследованию, наиболее востребованными среди работодателей являются рабочие профессии - водитель, тракторист, швея, слесарь и сварщик.
Спикер также прокомментировала уровень заработных плат, за которые люди готовы работать. "80% безработных готовы и хотят работать за заработную плату размером менее 20 тысяч гривен в месяц", - сказала она.
По ее информации, лишь 56% безработных людей готовы работать полный рабочий день, тогда как работодателям нужно 96% таких работников.
Также представительница Федерация металлургов отметила, что достаточно немного, лишь 23%, безработных людей готовы обучаться, чтобы изменить или повысить квалификацию. По словам Елены Колесниковой, на сегодня проблема заключается не в наличии образования, а в том, что его уровень не соответствует той работе, которую работодатели предлагают человеку.
Во время опроса, только 23% безработных сказали, что готовы сменить профессию, 30% - не готовы менять профессию, даже если понятно, что она не нужна, и 47% респондентов рассматривают такую возможность.
"Это плохие показатели, они говорят о сознательности наших людей относительно того, что такое образование и для чего оно нужно", - прокомментировала Елена Колесникова, добавив, что 44% людей не видят связи между получением образования и шансом найти новую работу.
"Люди вообще не связывают свое образование, которое они получили с будущим трудоустройством, их карьерным путем. Поэтому, для меня самый главный вывод - у нас в стране абсолютно отсутствует профессиональная ориентация", - сказала она, добавив, что надо работать еще со школы с детьми и объяснять им, как они смогут реализовать себя, выбирая тот или иной профессиональный путь.
"Пока мы не объясним людям, как связано образование с дальнейшим трудоустройством, то и в дальнейшем мы будем иметь такой дисбаланс на рынке труда", - сказала Елена Колесникова.
Глава наблюдательного совета центра We Build Ukraine Александр Кубраков отметил, что фактор, от которого зависят все отрасли экономики, - это люди.
"Мы потеряли людей, часть территорий и производств. Но в то же время мы имеем возможность экспортировать наши товары на новые рынки, международные компании после выхода из России стали рассматривать Украину для работы. Все это нужно было переосмыслить и осознать, что появились greenfield-отрасли, куда инвесторы могут заходить "с нуля", - отметил Кубраков.
Он добавил, ключевую роль для конкуренции за людей играют безопасность и достойные зарплаты. По его словам, есть примеры, когда даже после релокации в ЕС в 2014 году украинские специалисты массово возвращались.
Фото: Председатель наблюдательного совета центра We Build Ukraine Александр Кубраков отметил, что наиболее важные факторы для людей - это уровень заработной платы и безопасность (We Build Ukraine)
"Оказалось, что в течение 2-4 лет вернулось подавляющее большинство людей, например в IT-секторе. Попробовали пожить и решили вернуться. Одна из причин - от переезда не изменился уровень их зарплат, но стоимость жизни в новой стране оказалась выше", - пояснил Кубраков.
Еще один пример - строительная и металлургическая отрасли. Когда со стороны государства началась активная коммуникация с бизнесом о необходимости увеличения средних зарплат, отток работников сокращался до 2022 года.
"Мы настойчиво работали с бизнесом и просили существенно повышать минимальную зарплату в отрасли. Как следствие, постепенно в строительстве зарплата выросла с 9 до 25 тысяч гривен, в металлургии - почти до 1 тысячи евро. И это реально сработало - люди начали возвращаться. Итак, если есть безопасность и достойная оплата - люди вернутся. Соответственно мы увидим и рост экономики", - подытожил Кубраков.
В целом, если бы не война, рынок труда Украины полностью повторяет динамику таких же рынков других стран Центрально-Восточной Европы - Польши, Румынии, Венгрии и Болгарии. Там также наблюдается уменьшение количества рабочей силы. Об этом во время конференции сказал управляющий директор Boston Consulting Group в Центральной и Восточной Европе Ласло Юхаш.
Однако, эксперт отметил, что население Украины имеет высокий уровень образования. Для улучшения ситуации в краткосрочной перспективе нашей стране надо реформировать систему обучения кадров, чтобы она давала людям, те навыки, в которых действительно сегодня нуждается экономика, ее критические сектора. По словам Ласло Юхаша, важно создать современные продвинутые профессиональные центры и продолжать выравнивать уровень заработных плат к показателям стран-соседей.
Напомним, Государственная служба занятости отчитывалась, в декабре 2023 года насчитывалось 96,1 тысячи зарегистрированных безработных.
В декабре 2024 года служба отчиталась о 94,2 тысячи безработных, среди которых 80% составляли женщины.
В конце июля 2024 года Министерство экономики заявило, что из-за войны и миграции в Украине существует кадровый дефицит и структурная безработица (обусловленная изменением структуры экономики). Согласно оценке заместителя министра экономики Татьяны Бережной, для того, чтобы ВВП Украины могло каждый год расти на 7% до 2030 года дополнительно нужно 4,5 млн работников.
В материале РБК-Украина"Парадокс на рынке труда в Украине: дефицит кадров и большая безработица", который был опубликован 11 июня 2025 года, отмечается, что на сегодня есть достаточно разные оценки уровня безработицы. Например, Институт демографии оценивает его на уровне 9% в 2024 году, в НБУ говорят о 16%, а Государственная служба статистика вообще не публикует данные с начала войны.