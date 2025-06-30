Найти работу. За какую зарплату люди готовы работать сегодня

Главное:

На какие условия труда люди соглашаются сегодня?

Какое отношение к образованию и повышению квалификации?

Готовы ли украинцы менять профессии?

Как уже влияет роботизация на рынок труда?

Какие факторы мотивируют людей возвращаться в Украину?

Результаты исследования рынка труда

Во время конференции "Кадры решают: Новая архитектура экономики восстановления", которую 26 июня провел независимый аналитический центр We Build Ukraine, председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова представила результаты исследования "Опрос работодателей и безработных 2025", которое провела федерация и ее партнеры.

Согласно этому исследованию, наиболее востребованными среди работодателей являются рабочие профессии - водитель, тракторист, швея, слесарь и сварщик.

Фото: Председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова сказала, что рабочие профессии являются наиболее востребованными на сегодня (We Build Ukraine)

Спикер также прокомментировала уровень заработных плат, за которые люди готовы работать. "80% безработных готовы и хотят работать за заработную плату размером менее 20 тысяч гривен в месяц", - сказала она.

По ее информации, лишь 56% безработных людей готовы работать полный рабочий день, тогда как работодателям нужно 96% таких работников.

Также представительница Федерация металлургов отметила, что достаточно немного, лишь 23%, безработных людей готовы обучаться, чтобы изменить или повысить квалификацию. По словам Елены Колесниковой, на сегодня проблема заключается не в наличии образования, а в том, что его уровень не соответствует той работе, которую работодатели предлагают человеку.

Роль образования и профессиональной ориентации

Во время опроса, только 23% безработных сказали, что готовы сменить профессию, 30% - не готовы менять профессию, даже если понятно, что она не нужна, и 47% респондентов рассматривают такую возможность.

"Это плохие показатели, они говорят о сознательности наших людей относительно того, что такое образование и для чего оно нужно", - прокомментировала Елена Колесникова, добавив, что 44% людей не видят связи между получением образования и шансом найти новую работу.

"Люди вообще не связывают свое образование, которое они получили с будущим трудоустройством, их карьерным путем. Поэтому, для меня самый главный вывод - у нас в стране абсолютно отсутствует профессиональная ориентация", - сказала она, добавив, что надо работать еще со школы с детьми и объяснять им, как они смогут реализовать себя, выбирая тот или иной профессиональный путь.

"Пока мы не объясним людям, как связано образование с дальнейшим трудоустройством, то и в дальнейшем мы будем иметь такой дисбаланс на рынке труда", - сказала Елена Колесникова.

Важность рынка труда для экономики

Глава наблюдательного совета центра We Build Ukraine Александр Кубраков отметил, что фактор, от которого зависят все отрасли экономики, - это люди.

"Мы потеряли людей, часть территорий и производств. Но в то же время мы имеем возможность экспортировать наши товары на новые рынки, международные компании после выхода из России стали рассматривать Украину для работы. Все это нужно было переосмыслить и осознать, что появились greenfield-отрасли, куда инвесторы могут заходить "с нуля", - отметил Кубраков.

Он добавил, ключевую роль для конкуренции за людей играют безопасность и достойные зарплаты. По его словам, есть примеры, когда даже после релокации в ЕС в 2014 году украинские специалисты массово возвращались.

Фото: Председатель наблюдательного совета центра We Build Ukraine Александр Кубраков отметил, что наиболее важные факторы для людей - это уровень заработной платы и безопасность (We Build Ukraine)

"Оказалось, что в течение 2-4 лет вернулось подавляющее большинство людей, например в IT-секторе. Попробовали пожить и решили вернуться. Одна из причин - от переезда не изменился уровень их зарплат, но стоимость жизни в новой стране оказалась выше", - пояснил Кубраков.

Еще один пример - строительная и металлургическая отрасли. Когда со стороны государства началась активная коммуникация с бизнесом о необходимости увеличения средних зарплат, отток работников сокращался до 2022 года.

"Мы настойчиво работали с бизнесом и просили существенно повышать минимальную зарплату в отрасли. Как следствие, постепенно в строительстве зарплата выросла с 9 до 25 тысяч гривен, в металлургии - почти до 1 тысячи евро. И это реально сработало - люди начали возвращаться. Итак, если есть безопасность и достойная оплата - люди вернутся. Соответственно мы увидим и рост экономики", - подытожил Кубраков.

В целом, если бы не война, рынок труда Украины полностью повторяет динамику таких же рынков других стран Центрально-Восточной Европы - Польши, Румынии, Венгрии и Болгарии. Там также наблюдается уменьшение количества рабочей силы. Об этом во время конференции сказал управляющий директор Boston Consulting Group в Центральной и Восточной Европе Ласло Юхаш.

Однако, эксперт отметил, что население Украины имеет высокий уровень образования. Для улучшения ситуации в краткосрочной перспективе нашей стране надо реформировать систему обучения кадров, чтобы она давала людям, те навыки, в которых действительно сегодня нуждается экономика, ее критические сектора. По словам Ласло Юхаша, важно создать современные продвинутые профессиональные центры и продолжать выравнивать уровень заработных плат к показателям стран-соседей.