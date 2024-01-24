Нашли работу или ведут бизнес. Сколько украинцев трудоустроены в Латвии

В Латвии работают или имеют собственное предприятие около 8400 человек из Украины. Это почти на тысячу больше, чем в прошлом году, хотя в целом работают менее половины трудоспособных украинцев. Таких в Латвии, по данным Министерства экономики, около 24 тысяч человек.

Организации поддержки беженцев говорят, что украинцы активны на рынке труда, но главными препятствиями являются языковая подготовка, возможности переквалификации, а также работа без контракта.

"Конечно, человек со знанием латышского языка имеет гораздо большие возможности на рынке труда. Один из вопросов, который мы особенно поднимаем, что изучение латышского языка должно быть постоянным, потому что бесплатные курсы языка есть, но со значительными перерывами", – отмечает Линда Якобсон Гавала из организации "Я хочу помочь беженцам".

Она добавляет, что украинские граждане заняты на работах ниже их профессиональных знаний и предыдущего опыта. И есть ряд профессий, нуждающихся в переобучении в Латвии.

По данным Службы государственных доходов, украинцы в Латвии работают в следующих областях:

общепит;

розничная торговля;

грузовые перевозки;

гостиничное хозяйство;

медицинские заведения;

строительство.

В то же время наиболее востребованы специальности – рабочий, повар или его помощник, продавец и уборщик.

В прошлом году около 470 украинцев зарегистрировали свою хозяйственную деятельность в Латвии, преимущественно в сфере индустрии красоты и почтовой и курьерской деятельности.

Единовременное пособие при трудоустройстве (поддержка до первой зарплаты) в Латвии выросло до 700 евро. Оно будет доступно по крайней мере до конца 2024 года, на что правительство выделило дополнительно 1,4 млн евро.

В то же время, количество украинцев, которые обращаются за этой выплатой, снизилось. В декабре 2023 года в Государственное агентство занятости за этой помощью обратились 176 человек, в то время как весной 2022 года поступало по 2000 заявок в месяц.

Сейчас в муниципалитетах Латвии зарегистрированы 32 247 нраждан Украины.