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Сколько жителей Латвии хотят, чтобы украинцы остались после войны: опрос

Рига, Латвия, Среда 24 января 2024 13:04
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Сколько жителей Латвии хотят, чтобы украинцы остались после войны: опрос Фото: Поддержка Украины в Латвии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Латвийское общество поддерживает помощь украинским беженцам, но большинство жителей убеждены, что государство не должно пытаться оставить их в стране после войны, чтобы решить демографические или трудовые проблемы.

Только каждый пятый согласен с таким подходом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv.

Мнение латвийцев изучали в опросе исследовательского центра Norstat в сотрудничестве с LSM.Lv со 2 по 11 января. В нем приняло участие 1006 респондентов.

Они выразили свое мнение по поводу утверждения "страна должна стремиться удержать украинских беженцев после войны, чтобы облегчить проблемы латвийской демографии и труда". С этим точно согласились 6% опрошенных, а еще 14% – "немного согласны".

Нейтральная позиция у 31% респондентов – они не выразили ни согласие, ни несогласие. Частично не согласны 24% респондентов, а совсем не согласны, чтобы украинцев пытались оставить надолго – 17%.

Люди в возрасте 40-49 лет были больше против длительного пребывания беженцев, при этом 23% выразили точное несогласие.

По данным Министерства внутренних дел, в муниципалитетах Латвии зарегистрировано 32 тысячи украинцев.

Напомним, мы писали, что уровень поддержки украинцев в Латвии вырос за год войны. Пожертвования для украинцев делали более половины жителей страны.

Также мы рассказывали, что в Латвии предлагали обязать украинских детей посещать школу. Половина украинских детей-беженцев обучается дистанционно в украинских школах.

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