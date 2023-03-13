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В правительстве Сербии призвали ввести санкции против РФ

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Белград, Понедельник 13 марта 2023 21:29
В правительстве Сербии призвали ввести санкции против РФ Фото: министр экономики Сербии Раде Башта (instagram.com/rade.basta/)
Автор: Валерия Полищук

Министр экономики Сербии Раде Башта призвал правительство страны ввести санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Башта в Instagram.

"Наша страна уже платит огромную цену за невыполнение санкций против России, и это становится невыносимым. Я, как министр экономики, смотрю, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы молчим, я не могу этого принять", - написал он.

Министр выступил за введение санкций против РФ.

"Я за введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и абсолютно уверен в нем. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу", - добавил он.

Напомним, что ранее глава МИД Сербии заявил, что власти страны могут ввести санкции против РФ в случае, если такой шаг будет соответствовать их интересам.

Добавим также, в начале марта Вучич намекнул, что Сербия готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.

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