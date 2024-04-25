На какую работу в Украине не будут принимать без знания английского: детали

В Украине в ближайшее время может быть принят законопроект о применении английского языка. На ряде должностей владение английским языком станет обязательным.

Кому нужно будет пойти на курсы и когда начнут действовать новые требования, в комментарии РБК-Украина рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

На каких должностях знание языка будет обязательным

В проекте закона о применении английского языка в Украине определяются должности, на которых кандидаты обязаны владеть английским языком.

"В соответствии с рангом государственной службы английский язык будет необходим почти всем, но разного уровня знания. Это не касается выборных должностей. Кроме государственной службы будeт требоваться знания на разных уровнях для работников правоохранительной системы, в МВД, включая пограничников, и органы прокуратуры, СБУ и других специальных служб", – рассказал Никита Потураев.

Он добавляет, что требования к знанию английского языка закон в большей степени систематизирует, потому что и на границе, и на таможне всегда есть сотрудники, владеющие иностранным языком.

Также в законе предлагается, чтобы в медицинских учреждениях были работники, которые могли бы найти общий язык на английском языке с пациентами-иностранцами.

"Хотя были предложения смягчить эту норму, но мы хотим, чтобы в неотложной медицинской помощи люди хотя бы минимально могли пообщаться на английском. Потому что у нас очень много жалоб. Иностранцы боятся, что попадают в страну, где никто не владеет ни одним иностранным языком – и если что-то случится, ни полицейский не сможет помочь, ни работник скорой помощи. Это сдерживает и развитие туризма, и инвестиций", – отмечает Никита Потураев.

Согласно законопроекту, обязанность владения английским устанавливается для тех, кто претендует на следующие должности:

госслужба категории "А" (высшие руководители) – госсекретарь Кабмина, его заместители, госсекретари министерств, руководство центральных органов исполнительной власти, не являющихся членами Кабмина, и их заместители;

госслужба категории "Б" (заместители руководителей госорганов, руководители структурных подразделений, территориальных органов) и "В" (другие должности, не отнесенные к категориям "А" и "Б");

председатели местных государственных администраций и их заместители;

военнослужащие офицерского состава на контракте (список устанавливается Кабмином);

полицейские среднего и высшего состава национальной полиции, начальники других правоохранительных органов;

прокуроры;

сотрудники налоговых и таможенных органов;

руководство государственных предприятий.

Фото: Курсы английского языка (иллюстративное gettyimages.com)

Государство будет поощрять обучение на курсах

Законом предусмотрено создание инфраструктуры и содействие ее созданию – за счет частных инициатив, говорит председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике.

"Я убежден, что после того, как закон будет принят, увеличится количество курсов английского языка. Речь идет о механизмах государственного поощрения. Так же, как мы делали с "ковидными" сертификатами – у нас был очень удачный опыт, когда люди благодаря им могли и в кино сходить, и книгу купить. Мы, когда проговаривали законопроект с коллегами из Кабмина, у всех было общее понимание, что механизмы будут такие же", – объясняет Никита Потураев.

В то же время, требовать знания английского языка после вступления закона в силу не будут. На овладение языком должностные лица будут иметь достаточно времени.

"Это не один день и не один год. Все спокойно смогут подготовиться на том уровне, на котором английский язык нужно выучить или подтянуть. Точно этот закон никого не заставляет уже бежать записываться на какие-то курсы. Хотя к некоторым должностям с какого-то момента будет требование, чтобы кандидаты имели знания на определенном уровне", – отмечает он.

Нормы закона начнут действовать после отмены военного положения.