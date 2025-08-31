Знаменитости массово высветляют брови: что известно о тренде и как повторить (фото)

Что известно о тренде на высветленные брови

Это отличный способ создать авангардный стиль, который бросит вызов привычным стандартам красоты.

Благодаря такому эффекту визажисты сосредотачивают внимание на других зонах лица - глазах, губах, скулах.

Высветленные брови также добавляют индивидуальности. Тренд позволяет выйти за рамки привычного образа и проявить свои смелые стороны.

Какие звезды покорили трендом

Майли Сайрус

Артистка поразила появлением со светлыми бровями на красной дорожке премии "Оскар 2025", что сделало ее звездой модных обзоров.

Теперь она воплощает бьюти прием и в повседневной жизни, поражая всех смелостью.

Майли Сайрус с высветленными бровями (фото: Getty Images)

Дженна Ортега

На премьере нового сезона "Уэнсдей" визажисты создали акцент на скулах и "стерли" брови актрисы, чем мгновенно привлекли внимание публики и даже спровоцировали слухи о пластической операции.

Теперь Дженна покоряет выходами с осветленными бровями, которые добавляют особенно контраста на фоне ее каштановых волос.

Дженна Ортега с осветленными бровями (фото: Getty Images)

Кайли Дженнер

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен неоднократно демонстрировала "исчезнувшие" брови в фотосетах, сделав этот тренд вирусным.

В недавней кампании для линейки одежды Khy она соединила обесцвеченные брови с темными волосами и драматическим образом.

Кайли Дженнер с осветленными бровями (фото: instagram.com/kyliejenner)

Леди Гага

Певица известна авангардными экспериментами, поэтому тоже не прошла мимо модного тренда.

Теперь на красных дорожках и фото в соцсетях она постоянно предстает со светлыми или даже белоснежными бровями.

Леди Гага с белоснежными бровями (фото: instagram.com/ladygaga)

Джои Кинг

Актриса покорила появлением на одном из мероприятий образом с высветленными бровями и нюдовым макияжем. Еще один удачный пример тренда на "невидимые" брови.

Джои Кинг поразила "отсутствующими" бровями (фото: instagram.com/allanface)

Как создать эффект высветленных бровей с помощью макияжа

Лучше всего обратиться к визажисту, который поможет воплотить желаемый мейк.

В то же время такого эффекта можно достичь в домашних условиях благодаря подручным средствам.