Знаменитости массово высветляют брови: что известно о тренде и как повторить (фото)

Тренд на высветленные или "невидимые" брови продолжает завоевывать мир моды в 2025 году. Такой стиль добавляет образу загадочности и необычности и сразу привлекает внимание окружающих.
РБК-Украина рассказывает, кто из звезд уже успел покорить появлением с высветленными бровями, что известно о тренде и как его повторить.
Это отличный способ создать авангардный стиль, который бросит вызов привычным стандартам красоты.
Благодаря такому эффекту визажисты сосредотачивают внимание на других зонах лица - глазах, губах, скулах.
Высветленные брови также добавляют индивидуальности. Тренд позволяет выйти за рамки привычного образа и проявить свои смелые стороны.
Майли Сайрус
Артистка поразила появлением со светлыми бровями на красной дорожке премии "Оскар 2025", что сделало ее звездой модных обзоров.
Теперь она воплощает бьюти прием и в повседневной жизни, поражая всех смелостью.
Дженна Ортега
На премьере нового сезона "Уэнсдей" визажисты создали акцент на скулах и "стерли" брови актрисы, чем мгновенно привлекли внимание публики и даже спровоцировали слухи о пластической операции.
Теперь Дженна покоряет выходами с осветленными бровями, которые добавляют особенно контраста на фоне ее каштановых волос.
Кайли Дженнер
Звезда реалити-шоу и бизнесвумен неоднократно демонстрировала "исчезнувшие" брови в фотосетах, сделав этот тренд вирусным.
В недавней кампании для линейки одежды Khy она соединила обесцвеченные брови с темными волосами и драматическим образом.
Леди Гага
Певица известна авангардными экспериментами, поэтому тоже не прошла мимо модного тренда.
Теперь на красных дорожках и фото в соцсетях она постоянно предстает со светлыми или даже белоснежными бровями.
Актриса покорила появлением на одном из мероприятий образом с высветленными бровями и нюдовым макияжем. Еще один удачный пример тренда на "невидимые" брови.
Джои Кинг поразила "отсутствующими" бровями (фото: instagram.com/allanface)
Лучше всего обратиться к визажисту, который поможет воплотить желаемый мейк.
В то же время такого эффекта можно достичь в домашних условиях благодаря подручным средствам.
Вас также может заинтересовать:
При написании материала были использованы следующие источники: People, InStyle, Huda Beauty.