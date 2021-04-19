В знак солідарності: Чехія закликала Британії та ЄС вислати російських дипломатів

Уряд Чехії закликав своїх союзників, в тому числі Великобританії, розглянути можливість висилки російських дипломатів. Раніше МЗС Чехії видворив з країни 18 дипломатів РФ .

Про це заявив віце-прем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек , передає Sky News.

Він зазначив, що Чехія "дуже цінує голос Великобританії" і чує підтримку з боку Євросоюзу і Сполучених Штатів.

"Ми просимо про солідарність, і я попросив своїх колег також розглянути можливість висилки російських посадових осіб, які працюють на їх території. Але це, очевидно, рішення, яке повинні приймати окремі країни", - заявив віце-прем'єр Чехії.

Гамачек нагадав, що його уряд вислав трьох росіян, коли Великобританія закликала союзників приєднатися до масової висилки російських чиновників після отруєння Скрипалів у 2018 році.

Віце-прем'єр додав, що Прага була б рада побачити "аналогічну реакцію з боку союзників" і розцінила б це як знак підтримки.