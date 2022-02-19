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Ми знаємо, хто агресор. США засудили заяви РФ про "обстріли" з боку України

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Київ, Субота 19 лютого 2022 20:12
Ми знаємо, хто агресор. США засудили заяви РФ про "обстріли" з боку України Фото: США засудили заяви РФ про "обстріли" з боку України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Сполучених штатах Америки відреагували на заяви російської сторони, яка звинувачує Україну нібито в обстрілах її території. Там засудили ці дії, наголосивши, світ знає, хто агресор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Twitter.

"Як і передбачалося, Росія зараз поширює насильницькі дії на території, яку вони контролюють, і намагається звинуватити в цьому Україну. Світ єдиний у своєму засудженні цинічних і очевидних усім провокацій Росії. Ми всі знаємо, хто агресор – Росія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ЗСУ спростували цю інформацію російських ЗМІ про нібито "обстріли" з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області, назвавши її брехнею та провокацією.

Додамо, в Офісі президента відреагували на ці заяви, назвавши їх "набором Росії з операціями під хибним прапором".

Крім того, МЗС також прокоментували звинувачення з боку РФ, наголосивши, що, це не українські снаряди.

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