"Значительно меньше, чем нужно": Зеленский назвал процент сбития реактивных дронов РФ

"Общий процент сбития дронов на сегодняшний день - 70. Это и обычные, и реактивные "Шахеды", но по реактивным, к сожалению, значительно меньше, чем нужно, - 57%", - сказал глава государства.

Президент отметил, что для борьбы с этой угрозой украинские военные активно испытывают новые перехватчики.

"Есть часть боевых групп, которые используют их, но, конечно, нужно еще дорабатывать некоторые детали, чтобы была достаточная эффективность и массовость. Разработчиков ускоряем", - рассказал Зеленский.

Напомним, утром 28 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В результате ударов был поврежден ряд объектов в Оболонском и Шевченковском районах столицы, в частности автозаправочная станция и офисное здание.

Кроме того, российский дрон попал в здание Национальной академии наук Украины в центре Киева.

Зеленский сообщил, что на месте удара начались спасательные работы, ликвидация пожара и поиск людей, которые могли находиться внутри здания. Глава государства также заявил, что Россия получит ответ за этот удар.