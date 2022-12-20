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Значительный дефицит. Почти в половине областей введены аварийные отключения света

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Украина, Вторник 20 декабря 2022 17:31
Значительный дефицит. Почти в половине областей введены аварийные отключения света Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на 20 декабря из-за существенных повреждений электросети почти в половине областей Украины введены аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций", – сказал Шмыгаль.

Однако он объяснил, что из-за существенных повреждений в сети электропередач сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

"Для поддержки сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства", – добавил премьер.

Напомним, в связи со сложной ситуацией в энергетике 10 котельных Киева без стабильного электроснабжения. В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

Однако в ДТЭК дали обнадеживающий прогноз по свету в Киеве.

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