В ДТЭК дали обнадеживающий прогноз по свету в Киеве
В Киеве ночью свет может появиться в 20% жилых домов, завтра ситуация с энергообеспечением должна улучшиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК.
"На вечер 19 декабря напряжение удается подавать на всю критическую инфраструктуру города - больницы, объекты тепло- и водоснабжения, метрополитен. Сейчас ограничения электропотребления намного больше, чем были до сегодняшней атаки. Энергетики совместно делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и ближе к ночи дать напряжение хотя бы около 20% жилых домов Киева и переключать их поочередно", - отметили в пресс-службе ДТЭК.
По словам энергетиков, такая ситуация в электросетях будет как минимум до завтрашнего вечера.
"Надеемся, что завтра удастся поднять уровень потребления электроэнергии еще на 20-30%. Просим набраться выдержки и понимания. Мы понимаем насколько тяжело без света, и делаем все, что оно вернулось в ваши дома как можно быстрее", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ситуация с электроснабжением в Киеве достаточно сложная. В некоторых районах электроэнергии в домах может не быть по десять часов.
Также РБК-Украина сегодня сообщало, что в Киеве в течение суток выключали 10-15 очередей из 30 - чаще всего на левом берегу столицы, Оболони и Куреневке.
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