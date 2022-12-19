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В ДТЭК дали обнадеживающий прогноз по свету в Киеве

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 23:03
В ДТЭК дали обнадеживающий прогноз по свету в Киеве Фото: в ДТЭК дали обнадеживающий прогноз по свету в Киеве (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве ночью свет может появиться в 20% жилых домов, завтра ситуация с энергообеспечением должна улучшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК.

"На вечер 19 декабря напряжение удается подавать на всю критическую инфраструктуру города - больницы, объекты тепло- и водоснабжения, метрополитен. Сейчас ограничения электропотребления намного больше, чем были до сегодняшней атаки. Энергетики совместно делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и ближе к ночи дать напряжение хотя бы около 20% жилых домов Киева и переключать их поочередно", - отметили в пресс-службе ДТЭК.

По словам энергетиков, такая ситуация в электросетях будет как минимум до завтрашнего вечера.

"Надеемся, что завтра удастся поднять уровень потребления электроэнергии еще на 20-30%. Просим набраться выдержки и понимания. Мы понимаем насколько тяжело без света, и делаем все, что оно вернулось в ваши дома как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ситуация с электроснабжением в Киеве достаточно сложная. В некоторых районах электроэнергии в домах может не быть по десять часов.

Также РБК-Украина сегодня сообщало, что в Киеве в течение суток выключали 10-15 очередей из 30 - чаще всего на левом берегу столицы, Оболони и Куреневке.

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