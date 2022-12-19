В ДТЭК дали обнадеживающий прогноз по свету в Киеве

"На вечер 19 декабря напряжение удается подавать на всю критическую инфраструктуру города - больницы, объекты тепло- и водоснабжения, метрополитен. Сейчас ограничения электропотребления намного больше, чем были до сегодняшней атаки. Энергетики совместно делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и ближе к ночи дать напряжение хотя бы около 20% жилых домов Киева и переключать их поочередно", - отметили в пресс-службе ДТЭК.

По словам энергетиков, такая ситуация в электросетях будет как минимум до завтрашнего вечера.

"Надеемся, что завтра удастся поднять уровень потребления электроэнергии еще на 20-30%. Просим набраться выдержки и понимания. Мы понимаем насколько тяжело без света, и делаем все, что оно вернулось в ваши дома как можно быстрее", - говорится в сообщении.