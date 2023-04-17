Значительные потери. В Украине оценили последствия запрета на экспорт агропродукции в страны ЕС

Украина будет иметь значительные потери из-за эмбарго на экспорт своей сельхозпродукции в соседние страны ЕС. Эти потери значительно усугубятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку Путей солидарности.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"На эти две страны (Венгрия, Польша, - ред.), которые ввели временное эмбарго на ввоз широкого спектра украинской продукции, приходилось 14% всего аграрного экспорта в первом квартале 2023 года (в т.ч. 12% по зерновому и маслу)", - рассказал он.

По его словам, потери в экспорте будут больше в случае присоединения к запрету других пограничных стран, в первую очередь Румынии, которая по итогам 2022 года стала второй страной после Польши по стоимости украинского экспорта аграрной продукции, в том числе страной №1 по объемам экспорта зерновых.

"В частности, по итогам прошлого года, экспорт зерновых в Румынию увеличился почти в 700 раз, а сама страна импортировала 1/7 всего экспортируемого нами зерна", - добавил Гетманцев.

По его словам, о намерениях присоединиться к запрету на экспорт украинского зерна заявила уже Словакия. Также совместное письмо руководству Евросоюза подписывали также Румыния и Болгария.

Цифры

По данным Государственной таможенной службы, экспорт сельскохозяйственной продукции (ко всем странам мира) в I квартале 2023 года составил 6,75 млрд. долларов, в том числе зерновые и зернобобовые, семена, мука (группы 10-12) - 4,05 млрд. долларов масло, жиры, маргарин (группа 15) - 1,47 млрд. дол.

Экспорт аграрной продукции в Польшу за этот период составил 652 млн долларов, в том числе по группам 10-12,15 - 423 млн. долларов, в Венгрию - 268 и 225 млн. долларов соответственно.

В первом квартале 2023 года на 4 приграничных страны (Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию) приходилось 28% всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27% - по зерну и маслу.

Как сообщалось, Словакия временно приостанавливает импорт зерновых и других продуктов из Украины. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании, сегодня 17 апреля.

Напомним, правительство Польши официально запретило ввозить зерно и другую продовольствие из Украины.

Кроме того, после Польши о запрещении импорта украинского зерна заявила Венгрия. Запрет был введен по меньшей мере до 30 июня.