Значні втрати. В Україні оцінили наслідки заборони на експорт агропродукції до країн ЄС

Україна матиме значні втрати через ембарго на експорт своєї сільгосппродукції до сусідніх країн ЄС. Ці втрати значно посиляться у випадку тимчасової заборони на транзит і фактичну зупинку Шляхів солідарності.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"На ці дві країни (Угорщина, Польща, - ред.), які увели тимчасове ембарго на увезення широкого спектру української продукції, припадало 14% всього аграрного експорту у першому кварталі 2023 року (в т.ч. 12% по зерновим і олії)", - розповів він.

За його словами, втрати в експорті будуть більшими у випадку приєднання до заборони інших прикордонних країн, насамперед Румунії, яка за підсумками 2022 року стала другою країною після Польщі за вартістю українського експорту аграрної продукції, в тому числі країною №1 за обсягами експорту зернових.

"Зокрема за підсумками минулого року, експорт зернових в Румунію збільшився майже в 700 разів, а сама країна імпортувала 1/7 всього експортованого нами збіжжя", - додав Гетманцев.

За його словами, про наміри приєднатись до заборони на експорт українського зерна заявила вже і Словаччина. Також спільного листа керівництву Євросоюзу підписували також Румунія та Болгарія.

Цифри

За даними Державної митної служби, експорт сільськогосподарської продукції (до усіх країн світу) у І кварталі 2023 року склав 6,75 млрд доларів, у тому числі зернові і зернобобові, насіння, борошно (групи 10-12) - 4,05 млрд доларів, олія, жири, маргарин (група 15) - 1,47 млрд доларів.

Експорт аграрної продукції до Польщі за цей період склав 652 млн доларів, в тому числі по групам 10-12,15 - 423 млн доларів, до Угорщини - 268 і 225 млн доларів відповідно.

У першому кварталі 2023 року на 4 прикордонні країни (Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину) припадало 28% всього українського аграрного експорту, в тому числі 27% - по зерну і олії.

Як повідомлялось, Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України. Це питання також обговорюватиметься під час засідання, сьогодні 17 квітня.

Нагадаємо, уряд Польщі офіційно заборонив ввозити зерно та інше продовольство з України.

Крім того, після Польщі про заборону імпорту українського зерна заявила Угорщина. Заборона була введена щонайменше до 30 червня.