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Дожди и грозы. Где завтра в Украине осадки испортят выходной

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Украина, Пятница 16 июня 2023 15:02
Дожди и грозы. Где завтра в Украине осадки испортят выходной Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 17 июня, в Украине практически не будет дождей, кроме запада, где осадки будут сильными и с грозами и на востоке, где они будут менее обильными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В западных областях облачно с прояснениями, умеренные, местами значительные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны днем местами небольшой дождь и гроза.

Температура воздуха

  • на западе - ночью 11-16°, днем 19-24°;
  • в Карпатах - ночью 9-14 °, днем 12-17 °;
  • на востоке (Донецкая и Луганская области) - ночью 14-19°, днем 20-25°;
  • остальная территория - ночью 14-19°, днем 25-30°.

Дожди и грозы. Где завтра в Украине осадки испортят выходной

Как вести себя во время грозы

Гроза довольно опасное явление, тем более, если оказаться на открытой местности, когда гром и гроза разгуляются. Еще более опасна шаровая молния. Подробнее о том, как себя вести в таких погодных условиях - читайте в материале РБК-Украина.

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