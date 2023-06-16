Дожди и грозы. Где завтра в Украине осадки испортят выходной
Завтра, 17 июня, в Украине практически не будет дождей, кроме запада, где осадки будут сильными и с грозами и на востоке, где они будут менее обильными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В западных областях облачно с прояснениями, умеренные, местами значительные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, на остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны днем местами небольшой дождь и гроза.
Температура воздуха
- на западе - ночью 11-16°, днем 19-24°;
- в Карпатах - ночью 9-14 °, днем 12-17 °;
- на востоке (Донецкая и Луганская области) - ночью 14-19°, днем 20-25°;
- остальная территория - ночью 14-19°, днем 25-30°.
Как вести себя во время грозы
Гроза довольно опасное явление, тем более, если оказаться на открытой местности, когда гром и гроза разгуляются. Еще более опасна шаровая молния. Подробнее о том, как себя вести в таких погодных условиях - читайте в материале РБК-Украина.
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