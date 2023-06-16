ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Значні дощі та грози. Де завтра в Україні опади зіпсують вихідний

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 16 червня 2023 15:02
Значні дощі та грози. Де завтра в Україні опади зіпсують вихідний Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 17 червня, в Україні практично не буде дощів, крім заходу, де опади будуть сильними і з грозами та на сході, де вони будуть меншими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У західних областях хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, подекуди грози", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, на решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на сході та південному сході країни вдень місцями невеликий дощ та гроза.

Температура повітря

  • на заході - вночі 11-16°, вдень 19-24°;
  • в Карпатах - вночі 9-14°, вдень 12-17°;
  • на сході (Донецька та Луганська області) - вночі 14-19°, вдень 20-25°;
  • решта території - вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Значні дощі та грози. Де завтра в Україні опади зіпсують вихідний

Як поводитися під час грози

Гроза досить небезпечне явище, тим більше якщо опинитися на відкритій місцевості, коли грім і гроза розгуляються. Ще небезпечніша кульова блискавка. Докладніше про те, як поводитися в таких погодних умовах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом