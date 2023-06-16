Значні дощі та грози. Де завтра в Україні опади зіпсують вихідний

Завтра, 17 червня, в Україні практично не буде дощів, крім заходу, де опади будуть сильними і з грозами та на сході, де вони будуть меншими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"У західних областях хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, подекуди грози", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, на решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на сході та південному сході країни вдень місцями невеликий дощ та гроза.

Температура повітря

на заході - вночі 11-16°, вдень 19-24°;

в Карпатах - вночі 9-14°, вдень 12-17°;

на сході (Донецька та Луганська області) - вночі 14-19°, вдень 20-25°;

решта території - вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Як поводитися під час грози

Гроза досить небезпечне явище, тим більше якщо опинитися на відкритій місцевості, коли грім і гроза розгуляються. Ще небезпечніша кульова блискавка. Докладніше про те, як поводитися в таких погодних умовах - читайте в матеріалі РБК-Україна.