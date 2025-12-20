ua en ru
"Значительный ущерб": разведка Британии оценила удар СБУ по субмарине в Новороссийске

Суббота 20 декабря 2025 17:25
Иллюстративное фото: пораженная субмарина по-прежнему не сдвинулась с места (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 декабря украинские силы нанесли "беспрецедентный удар" подводным дроном по российской субмарине в Новороссийске. Объект, вероятно, получил значительный ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х разведки Министерства обороны Британии.

В разведке напомнили, что удар по подводной лодке произошел в ночь с 14 на 15 декабря. Украинские силы атаковали подводным дроном субмарину класса "Варшавянка" на военно-морской базе в Новороссийске. Речь идет о корабле, который применялся для атак ракетами "Калибр" по Украине.

"Удар, нанесенный с помощью дрона Sub Sea Baby, вероятно, нанес значительный ущерб подводной лодке, оставив ее неспособной самостоятельно плавать или выполнять задачи. Эта подводная лодка является платформой, способной нести ракеты "Калибр", которая использовалась для ударов по целям в Украине", - сказано в публикации.

Также в разведке добавили, что по состоянию на 18 декабря, пораженная субмарина по-прежнему находилась в порту в том же положении, как и в момент удара.

При этом другие российские корабли "были рассредоточены с военно-морской базы Новороссийск в качестве меры предосторожности для снижения риска возможных дальнейших украинских ударов".

"Успешный удар Украины, который прорвал многоуровневую оборону Новороссийска, наглядно демонстрирует стремительное развитие мастерства и возможностей морских сил Украины, в частности в использовании беспилотных систем", - говорится в отчете.

По итогу в британской разведке пришли к выводу, что этот удар может "значительно подорвать уверенность российского военного руководства в мерах защиты Черноморского флота России".

Удар по субмарине в Новороссийске

Напомним, в понедельник 15 декабря в СБУ заявили, что их должны впервые в истории атаковали российскую подлодку в порту Новороссийска.

Согласно данным Службы безопасности, субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. Также там уточнили, что на борту объекта находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Позже спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что подготовка к проведению подводной лодки РФ "Варшавянка" была сложной и многоуровневой.

