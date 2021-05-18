Грозові дощі на день відійдуть з України: синоптики назвали дату
В Україні значно погіршилась погода, зокрема Київ накрила гроза з градом. Очікується, така погода буде весь тиждень, тільки в суботу буде сонячно.
Синоптики повідомляють, що до п'ятниці у всіх областях України будуть злива та гроза. Разом з дощами в Україну прийшло незначне похолодання.
Завтра вдень на заході буде +15+19, а вночі +9+12. У західних областях вдень буде +17+19, а вночі +11+13. В центрі буде +17+19, а вночі +10+13.
Тільки один день за весь тиждень в Україні буде сонячним та спекотним - 22 травня. Після цього в областях знову будуть дощі та грози.
Нагадаємо, завтра в західних, південних та східних областях України очікується ускладнення погодних умов. Метеорологи попереджають про пориви вітру 15-20 м/с.
РБК-Україна писало, що до кінця травня в Україні очікуються значні опади у вигляді дощів, іноді сильних злив і гроз. Також очікуються температурні "гойдалки" з відносним похолоданням в певні дні.
Зазначимо, в Україну прийшов циклон, який приніс дощі, грози і зниження температури повітря.