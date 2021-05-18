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Грозові дощі на день відійдуть з України: синоптики назвали дату

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 15:31
Грозові дощі на день відійдуть з України: синоптики назвали дату Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні значно погіршилась погода, зокрема Київ накрила гроза з градом. Очікується, така погода буде весь тиждень, тільки в суботу буде сонячно.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Синоптики повідомляють, що до п'ятниці у всіх областях України будуть злива та гроза. Разом з дощами в Україну прийшло незначне похолодання.

Завтра вдень на заході буде +15+19, а вночі +9+12. У західних областях вдень буде +17+19, а вночі +11+13. В центрі буде +17+19, а вночі +10+13.

Тільки один день за весь тиждень в Україні буде сонячним та спекотним - 22 травня. Після цього в областях знову будуть дощі та грози.

Грозові дощі на день відійдуть з України: синоптики назвали дату

Нагадаємо, завтра в західних, південних та східних областях України очікується ускладнення погодних умов. Метеорологи попереджають про пориви вітру 15-20 м/с.

РБК-Україна писало, що до кінця травня в Україні очікуються значні опади у вигляді дощів, іноді сильних злив і гроз. Також очікуються температурні "гойдалки" з відносним похолоданням в певні дні.

Зазначимо, в Україну прийшов циклон, який приніс дощі, грози і зниження температури повітря.

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