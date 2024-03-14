Медицина в Венгрии: с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы
Украинские беженцы в Венгрии сталкиваются с проблемами доступа к медицинской помощи. Многие ездят в Украину, чтобы посетить врачей.
Какие препятствия для получения медицинских услуг называют украинские беженцы в Венгрии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на reliefweb.int.
Большинство беженцев имеют потребности, связанные со здоровьем
Международная организация по миграции (МОМ) провела опрос украинских беженцев в Венгрии об их медицинских потребностях в этой стране. С января по декабрь 2023 года в исследовании приняли участие 1398 человек в 5 регионах. 81% участников опроса были женщины (53% – 18-39 лет).
Четверть (24%) опрошенных прибыли в страну по крайней мере с одним ребенком в возрасте 5-17 лет, а 10% – с малышом до 4 лет. В то же время пятая часть семей беженцев проживает по крайней мере с одним человеком старше 60 лет.
В то же время исследование выявило, что 90% опрошенных имеют хронические или тяжелые болезни, 14% – проблемы со зрением. 9% – женщины, кормящие грудью или беременные.
Фото: Пятая часть семей беженцев проживает с человеком старше 60 лет (gettyimages.com)
Что мешает получить медицинскую помощь в Венгрии
Приоритетные потребности беженцев включают медицинские услуги (26%) и лекарства (18%). В психологической поддержке нуждаются 5% беженцев.
Три четверти (75%) ответивших на вопрос о препятствиях к медицинской помощи указали на языковой барьер как нглавную проблему. Это касается 76% женщин и 67% мужчин. Также респонденты отметили следующие проблемы:
- стоимость медицинских услуг – 39% опрошенных;
- отсутствие документов – 28%;
- большие очереди – 28%;
- дискриминация – 17%;
- недоступность услуг – 14%;
- отсутствие транспорта к учреждениям здравоохранения – 6%.
Среди тех, кто указал расходы как препятствие для получения медицинской помощи, 57% трудоспособны, но из них только 37% имели работу.
Исследование выявило, что подавляющее большинство (70%) респондентов в Венгрии платят за медицинские услуги и лекарства и только треть (30%) не несут никаких расходов.
Фото: Четверть беженцев ездят в Украину к врачам (gettyimages.com)
Сколько беженцев ездят в Украину к врачам
Учитывая указанные проблемы, многие украинские беженцы решают вернуться в Украину на короткий срок (до 30 дней), чтобы получить доступ к медицинским услугам.
Согласно годовому отчету МОМ Венгрии, 62% опрошенных украинцев выражали намерение посетить Украину на короткий срок. Из них 26% – чтобы обратиться за медицинской помощью.
Напомним, мы писали, с какими проблемами украинские беженцы сталкиваются в Румынии. Тяжелее всего украинцам оплачивать жилье и обеспечивать медицинские нужды.
Также мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Словакии. Среди самых больших потребностей украинские беженцы назвали доступ к медицинским услугам.
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