Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев: условия

В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в общественном транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 сентября 2024 года.

Не будет действовать льгота только на некоторых маршрутах. РБК-Украина со ссылкой на Будапештский транспортный центр.

Бесплатный проезд для украинских беженцев в Будапеште был введен с 4 марта 2022 года. В этом году льготу еще раз продлили – до 30 сентября 2024 года.

Но с 1 апреля 2024 года возможность бесплатного проезда для украинских беженцев не будет распространяться на участок пригородных "голубых" автобусов и электричк и HÉV в пределах Будапешта.

Воспользоваться бесплатным проездом можно по-прежнему предъявив украинский документ, по которому можно идентифицировать личность. В частности, один из следующих:

паспорт;

удостоверение личности;

вид на жительство;

студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине;

любой другой документ с украинского адреса проживания для других иностранных граждан.

С этими документами можно бесплатно ездить во всем транспорте Будапешта, кроме:

экспресса 100E в аэропорт;

фуникулера к Будайской крепости;

экскурсионных рейсов;

катеров.

Транспортная компания Будапешта просит своих пассажиров оказывать помощь беженцам из Украины, путешествующим в общественном транспорте в городе.