Заставил солдат строить ему дом. ГБР задержало заместителя командира части под Львовом

Детали дела

С середины июля этого года солдаты, вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, работали на частном объекте "командира".

К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек 7 военнослужащих.

Что еще удалось обнаружить ГБР

Также, по оперативным данным, чиновник наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена.

"По имеющимся данным, в нем военнослужащим продавали продукты питания, которые государство официально выделяло для обеспечения военных", - сообщили в ГБР.

Что ему теперь угрожает

Сейчас состоялись обыски по месту жительства фигуранта. Правоохранители изъяли документацию, и большую сумму денег в разной валюте.

Фото: Обыски (dbr.gov.ua)

Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением. Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 12 лет. Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине в последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.