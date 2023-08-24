Змусив солдат будувати йому будинок. ДБР затримало заступника командира частини під Львовом

Деталі справи

З середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті "командира".

До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.

Що ще вдалося виявити ДБР

Також, за оперативними даними, посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина.

"За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових", - повідомили у ДБР.

Що йому тепер загрожує

Наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.

Фото: Обшуки (dbr.gov.ua)

Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем. Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк до 12 років. Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу "білих квитків". Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.