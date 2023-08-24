Змусив солдат будувати йому будинок. ДБР затримало заступника командира частини під Львовом

Заступник командира однієї з військових частин Львівської області змусив солдат будувати для нього маєток. Правоохоронці його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Деталі справи
З середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті "командира".
До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.
Що ще вдалося виявити ДБР
Також, за оперативними даними, посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина.
"За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових", - повідомили у ДБР.
Що йому тепер загрожує
Наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.
Фото: Обшуки (dbr.gov.ua)
Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем. Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк до 12 років. Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.
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