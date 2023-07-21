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Усиливают пропаганду среди детей. Оккупанты завезли в школы Мариуполя тетради с цитатами Путина

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Украина, Пятница 21 июля 2023 20:49
Усиливают пропаганду среди детей. Оккупанты завезли в школы Мариуполя тетради с цитатами Путина Фото: оккупанты завезли в Мариупольские школы тетради с цитатами Путина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Мариуполь для выдачи детям в начальной школе завезли тетради с портретом и цитатой российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Зомбирование украинских детей в оккупации - даже на тетрадях", - сообщил Федоров.

Усиливают пропаганду среди детей. Оккупанты завезли в школы Мариуполя тетради с цитатами Путина

По данным мэра, оккупанты на полную отрабатывают план диктатора усилить военно-патриотическую пропаганду на 40 миллиардов рублей (44 миллиона долларов).

"Рашисты уже давно пробили дно: замерли во времени и развитии. 100 лет назад на России были такие же тетради с лицами других тиранов", - подчеркнул он.

Федоров также отметил, что Украина должна освободить своих детей на временно оккупированных территориях, чтобы они не "росли рабами "русского мира".

Напомним, мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в школах детей заставляют писать письма российским оккупантам. Школьники должны написать текст, в котором преступник Владимир Путин назван "нашим президентом".

Кроме того, мы писали, что СБУ разоблачила еще 11 педагогов-коллаборантов, которые занимались пропагандой российских нарративов и русификацией в школах временно оккупированного Мариуполя.

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