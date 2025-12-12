Заставляли работать на СТО: ГБР разоблачило офицеров, которые зарабатывали деньги на военных

Следователи установили по меньшей мере четырех военнослужащих, которые, к тому же "делились" денежным обеспечением с руководством.

Как работала схема

Фигуранты выявляли военных, которые не желали нести службу, но хотели оставаться в штате части. Затем их отправляли работать на станцию технического обслуживания в Киевской области, где они ремонтировали частные авто и фактически зарабатывали деньги в интересах знакомого одного из должностных лиц.

По оперативным данным, сумма ущерба государству в виде безосновательных выплат может превышать 1 млн гривен, поскольку схема действовала более года.

Сейчас ГБР исследует служебную документацию части, чтобы установить точный размер нанесенного ущерба и идентифицировать других возможных причастных. За такие действия фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.