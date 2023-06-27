"Вынужден ежедневно опровергать": Игнат о начале обучения пилотов на F-16

Украинские пилоты еще не начинали обучение на истребителях F-16. Представители Украины сейчас изучают пропускную возможность учебных центров в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.
"То, что начали обучаться, вынужден каждый день опровергать. Потому что не начали обучаться пилоты", - сказал он.
По его словам, официальные специалисты разных уровней работают сегодня в Европе, изучают пропускную возможность тех учебных центров, баз, где могут учиться наши пилоты и в том числе на западных самолетах F-16.
"Я напомню, что создана коалиция стран. Лидерство в этом вопросе взяла на себя Великобритания. Также Дания объявила, что будет этот процесс (обучение пилотов - ред.) происходить. Нидерланды также присоединяются к этому процессу. И как только именно летный состав, именно пилоты уже уедут, так мы сообщим об этом обязательно", - добавил Игнат.
Глава Минобороны Дании Троэлс Лунд Поульсен 26 июня заявил, что Дания "сделала шаг по началу обучения и повышению квалификации украинских пилотов". По его словам, украинские пилоты должны пройти от шести до восьми месяцев обучения прежде, чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью.
Союзники отмечают, что передача истребителей Украине будет возможна только после обучения пилотов.
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.
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