"Змушений щодня спростовувати": Ігнат про початок навчання пілотів на F-16

"Те, що почали навчатися, змушений щодня спростовувати. Тому що не почали навчатися пілоти", - сказав він.

За його словами, офіційні фахівці різних рівнів працюють сьогодні в Європі, вивчають пропускну можливість тих навчальних центрів, баз, де можуть навчатися наші пілоти й зокрема на західних літаках F-16.

"Я нагадаю, що створено коаліцію країн. Лідерство в цьому питання взяла на себе Велика Британія. Також Данія оголосила, що буде цей процес (навчання пілотів - ред.) відбуватися. Нідерланди також долучаються до цього процесу. І як тільки саме льотний склад, саме пілоти вже виїдуть, то ми повідомимо про це обов'язково", - додав Ігнат.

Навчання на F-16

Голова Міноборони Данії Троелс Лунд Поульсен 26 червня заявив, що Данія "зробила крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів". За його словами, українські пілоти повинні пройти від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можлива передача датських літаків F-16 стане реальністю.

Союзники зазначають, що передача винищувачів Україні буде можлива лише після навчання пілотів.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.