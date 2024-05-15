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В Киевской области построят новые дома для переселенцев: кто сможет поселиться

Киев, Украина, Среда 15 мая 2024 13:34
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В Киевской области построят новые дома для переселенцев: кто сможет поселиться Фото: Дома в комплексе для переселенцев вблизи Киева (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Ольга Маджумдар

В селе Колонщина в Киевской области построят дома для переселенцев старшего возраста. В новых домах смогут поселиться до 200 человек.

Семьи смогут проживать там постоянно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко.

В селе Колонщина, которое находится примерно в 40 км от Киева, построят вторую очередь домов для переселенцев в "городке Хансена". Поселиться там смогут 115 семей.

Городок – это комплекс индивидуальных жилых домов с инфраструктурой. Там уже живет 105 семей. Это 160 переселенцев от 65 до 100 лет, которые приехали из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.

Это люди, потерявшие свое жилье и которым некуда возвращаться. В новых домах поселились семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, имеющие инвалидность или тяжелые заболевания.

Проживание в городке бесплатно, переселенцам не нужно платить даже за коммунальные услуги. Проживать там можно постоянно.

Отмечается, что дома, куда заселяются переселенцы, уже с ремонтом, мебелью, бытовой техникой, посудой и текстилем. Каждый дом имеет выход на террасу. Семьи имеют свой небольшой огород.

В Киевской области построят новые дома для переселенцев: кто сможет поселиться

Фото: Дома для переселенцев оборудованы всем необходимым (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Для жителей городка обустроили зону досуга, где есть кинотеатр, спортзал, библиотека, столовая с террасой, салон красоты.

Напомним, мы писали, как переселенцам получить бесплатное жилье в Украине.

Также мы рассказывали, что в Житомире планируется построить жилой комплекс для переселенцев. Бесплатные квартиры в многоэтажках смогут получить 400 человек.

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Киевская область Жилье для переселенцев
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