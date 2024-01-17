В Житомире построят бесплатное жилье для переселенцев: фото
В Житомире при поддержке ЕС в 2024 году планируется построить жилой комплекс для внутренне перемещенных лиц. Бесплатные квартиры в многоэтажках могут получить 400 переселенцев.
Как будет выглядеть новое социальное жилье и какие удобства предусмотрены, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.
Четыре многоэтажки на 116 квартир построят в рамках программы "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановления освобожденных городов в Украине", которую финансирует ЕС. Программа реализуется в управлении Северной экологической финансовой корпорации "НЕФКО". Кроме Житомира, в программу вошли 5 городов: Дубно, Ковель, Львов, Макаров и Черновцы.
Все квартиры в комплексе будут одно- и двухкомнатными, а там смогут бесплатно жить 400 переселенцев. Предусмотрено, что жилье будут предоставлять с чистовой отделкой помещений, минимальной меблировкой и бытовой техникой. Все квартиры на первом этаже будут инклюзивными – с приспособленными санузлами и поручнями. В подвале одного из домов будет оборудовано большое укрытие для всех жителей комплекса.
Для жильцов обустроят придомовую территорию: парковочные места, детскую площадку, зеленые зоны и зоны отдыха внутри квартала.
Новые дома будут энергоэффективные – на крышах установят солнечные панели, отопление квартир обеспечат твердотопливные котельные.
По требованию Евросоюза новое жилье в 10 лет будет находиться в коммунальной собственности города, а пользоваться им будут уязвимые люди.
Напомним, мы писали, чтов Ивано-Франковской области построят два дома на 200 квартир для переселенцев. Новое социальное жилье планируют построить на территории Коломыйской общины.
Также мы рассказывали, что во Львовской области построили многоквартирный дом для переселенцев. В ноябре туда стали заселять жителей.
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