В Житомире построят бесплатное жилье для переселенцев: фото

В Житомире при поддержке ЕС в 2024 году планируется построить жилой комплекс для внутренне перемещенных лиц. Бесплатные квартиры в многоэтажках могут получить 400 переселенцев.

Как будет выглядеть новое социальное жилье и какие удобства предусмотрены, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.

Четыре многоэтажки на 116 квартир построят в рамках программы "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановления освобожденных городов в Украине", которую финансирует ЕС. Программа реализуется в управлении Северной экологической финансовой корпорации "НЕФКО". Кроме Житомира, в программу вошли 5 городов: Дубно, Ковель, Львов, Макаров и Черновцы.

Все квартиры в комплексе будут одно- и двухкомнатными, а там смогут бесплатно жить 400 переселенцев. Предусмотрено, что жилье будут предоставлять с чистовой отделкой помещений, минимальной меблировкой и бытовой техникой. Все квартиры на первом этаже будут инклюзивными – с приспособленными санузлами и поручнями. В подвале одного из домов будет оборудовано большое укрытие для всех жителей комплекса.

Для жильцов обустроят придомовую территорию: парковочные места, детскую площадку, зеленые зоны и зоны отдыха внутри квартала.

Фото: Предварительная визуализация проекта в Житомире (zt-rada.gov.ua)

Новые дома будут энергоэффективные – на крышах установят солнечные панели, отопление квартир обеспечат твердотопливные котельные.

По требованию Евросоюза новое жилье в 10 лет будет находиться в коммунальной собственности города, а пользоваться им будут уязвимые люди.