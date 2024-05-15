У Київській області збудують нові будинки для переселенців: хто зможе оселитися

У селі Колонщина у Київській області збудують будинки для переселенців старшого віку. У нових оселях зможуть поселитися до 200 людей.

Родини зможуть проживати там постійно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка .

У селі Колонщина, яке знаходиться приблизно за 40 км від Києва, збудують другу чергу будинків для переселенців у "містечку Хансена". Поселитися там зможуть 115 родин.

Містечко – це комплекс індивідуальних житлових будинків з інфраструктурою. Там вже живуть 105 родин. Це 160 переселенців віком від 65 до 100 років, які приїхали із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, Сумської та Харківської областей.

Це люди, які втратили своє житло і яким нікуди повертатися. У нових будинках поселилися родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають інвалідність або важкі захворювання.

Проживання у містечку безкоштовне, переселенцям не треба платити навіть за комунальні послуги. Проживати там можна постійно.

Зазначається, що будинки, куди заселяються переселенці – вже з ремонтом, меблями, побутовою технікою, посудом і текстилем. Кожен будинок має вихід на терасу. Родини мають власний невеликий город.

Фото: Будинки для переселенців облаштовані всім необхідним (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Для мешканців містечка облаштували зону дозвілля, де є кінотеатр, спортзал, бібліотека, їдальня з терасою, салон краси.