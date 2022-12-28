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ВСУ получили новые ударные дроны Punisher: что о них известно

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Среда 28 декабря 2022 09:18
ВСУ получили новые ударные дроны Punisher: что о них известно Фото: ВСУ получили новые ударные дроны Punisher (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Новые ударные дроны Punisher поступили на вооружение украинской армии. В ВСУ рассказали, как работают эти беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"ВСУ получили новые ударные дроны Punisher для поражения живой силы противника", - говорится в сообщении.

Punisher является легким ударно-разведывательным беспилотным комплексом, разработанным украинской компанией UA Dynamics. Он также может иметь медицинско-спасательное назначение и нести контейнер с медикаментами, который сбрасывается для оказания помощи раненым.

Принцип работы ударного беспилотника

Дрон имеет способность нести на подвеске и сбрасывать боеприпас весом до 2,5 кг, пролетая на расстояние до 45 км в одну сторону. Он располагает 2000 впечатляющими элементами и может уничтожать все живое в радиусе 30 м.

Также планируется введение боеприпаса со шрапнелью (разрывной артснаряд, начиненный круглыми пулями) против легкой и средней бронированной техники.

Напомним, ранее украинский беспилотник Shark прошел модернизацию. Компания разработчик показала обновленный дрон.

Как работает украинский дроны Shark, можете прочесть в нашем материале.

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