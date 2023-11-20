ВСУ контратаковали возле Авдеевки и продвинулись в районе Степового: карты боев ISW

Украинские войска контратаковали на Авдеевском направлении и продвинулись у железной дороги к юго-востоку от Степового. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области вблизи Новопрокоповки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

19 ноября российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные атаки на Купянском направлении в районе Синковки, Ивановки, восточнее Петропавловки, и на Лиманском направлении вблизи Торского.

В североосетинских добровольческих батальонах РФ "Алания" и "Шторм Осетия" 18 ноября заявили, что сейчас в Купянском направлении ведутся очень интенсивные бои.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 164-й отдельной мотострелковой бригады безуспешно атаковали вблизи Дибровы (7 км юго-западнее Кременной).

Машовец добавил, что российские войска опрокидывают части российского 7-го мотострелкового полка и 11-го танкового полка на позиции вблизи Первомайского в рамках подготовки к возобновлению наступательных действий на Купянском направлении.

Бои в Донецкой области

Российские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили никаких подтвержденных продвижений 19 ноября. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Клещиевки и Андреевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, показывают, что украинские силы атаковали и продвигались к югу от Шумов (23 км к югу от Бахмута).

Украинские силы контратаковали вблизи Авдеевки 19 ноября. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись у железной дороги к юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска отбили позиции у железной дороги у Степного и контратаковали у Авдеевского коксохимического завода.

Российские войска проводили наступательные операции вблизи Авдеевки, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российские блоггеры утверждали 18 и 19 ноября, что войска РФ якобы продвинулись вблизи промышленной зоны, Авдеевского коксохимического завода и железной дороги.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали к югу от Новокалинового, к востоку от Новобахмутовки, а также вблизи Северного и Авдеевки.

Российские источники утверждали, что войска РФ атаковали вблизи Первомайского и Северного; к западу от Красногоровки; к югу от породного отвала к северо-западу от Авдеевки; к востоку от коксохимического завода и от промышленной зоны к юго-востоку от города.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун 19 ноября заявил, что количество российских дезертиров и личного состава, отказывающихся вести наступательные действия, растет, что заставляет российское командование применять физическую силу и заградительные отряды, чтобы подтолкнуть силы РФ к бою.

Российское Минобороны утверждало, что украинские войска 19 ноября атаковали западнее Донецка вблизи Марьинки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Российские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской областей и не продвигались 19 ноября. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Староморского.

Украинские силы продолжали наступательные операции в западной Запорожской области и, как сообщается, добились прогресса 19 ноября. Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска незначительно продвинулись вблизи Новопрокоповки и Ровно (8 км к западу от Работино).

Российские источники утверждали, что украинские силы также атаковали вблизи Работино, Вербового и Копани. Российские блоггеры утверждали, что плохая погода и видимость мешают наступательным операциям на западе Запорожской области.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные штурмы вблизи Работино, Новопрокоповки и к западу от Вербового.

19 ноября украинские войска продолжали боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области. Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу.

Российские блоггеры утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Поймы и Песчановки, тогда как российские войска якобы контратаковали в Крынках.