Меняет формулировки. Китай перестал упоминать "мирное воссоединение" с Тайванем

Как отмечает издание, в докладе, который сегодня, 5 марта, представил премьер Ли Цян на открытии Всекитайского собрания народных представителей, не было формулировки о "мирном воссоединении" с Тайванем.

В докладе о работе правительства Китай повторил призыв к "воссоединению" с Тайванем, но при этом подчеркнул, что хочет "быть твердым" в этом вопросе, и отказался от слова "мирный", которое использовалось в предыдущих отчетах.

Несмотря на то, что это не первый случай отсутствия упоминания "мирного воссоединения", за изменением формулировок пристально следят как за возможным признаком более жесткой позиции в отношении Тайваня.

Также в докладе было указано, что Китай увеличит свои расходы на оборону на 7,2% в этом году, увеличив военный бюджет более чем в два раза за 11 лет.

Обострение между Китаем и Тайванем

Напомним, недавно зарегистрированный в Китае скоростной катер отказался от проверки властями Тайваня и во время преследования перевернулся у побережья тайваньского острова Кинмэнь.

В результате инцидента погибли двое китайских рыбаков.

После этого Китай назвал такой инцидент "жестоким поведением" властей Тайваня.