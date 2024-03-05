Змінює формулювання. Китай перестав згадувати "мирне возз'єднання" з Тайванем

Як зазначає видання, у доповіді, яку сьогодні, 5 березня, представив прем'єр Лі Цян на відкритті Всекитайських зборів народних представників, не було формулювання про "мирне возз'єднання" з Тайванем.

У доповіді про роботу уряду Китай повторив заклик до "возз'єднання" з Тайванем, але підкреслив, що хоче "бути твердим" у цьому питанні, і відмовився від слова "мирний", яке використовувалося в попередніх звітах.

Незважаючи на те, що це не перший випадок відсутності згадки "мирного возз'єднання", за зміною формулювань уважно стежать за можливою ознакою більш жорсткої позиції щодо Тайваню.

Також у доповіді було зазначено, що Китай збільшить свої витрати на оборону на 7,2% цього року, збільшивши військовий бюджет більш ніж удвічі за 11 років.

Загострення між Китаєм та Тайванем

Нагадаємо, нещодавно зареєстрований у Китаї швидкісний катер відмовився від перевірки владою Тайваню і під час переслідування перекинувся біля узбережжя тайванського острова Кінмень.

Внаслідок інциденту загинули двоє китайських рибалок.

Після цього Китай назвав такий інцидент "жорстокою поведінкою" влади Тайваню.