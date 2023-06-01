Поменял позицию? Президент Бразилии осудил вторжение России в Украину

Бразильский президент, помимо осуждения агрессии РФ, также подтвердил свою приверженность территориальной целостности Украины.

Как менялась позиция президента Бразилии

Отметим, еще в 2022 году Лула да Силва обвинял в войне против Украины не только Россию, но и США, Евросоюз и президента Владимира Зеленского. Он утверждал, что украинские власти якобы должны были отказаться от членства в НАТО и ЕС.

В начале 2023 года он захотел стать посредником для установления мира между Украиной и Россией. При этом он придерживался нейтральной позиции и продолжал обвинять США в войне, которую развязали россияне.

В апреле президент Бразилии предлагал Украине "отдать Крым для установления мира". Позже он заявлял о "бесполезности поиска виновного" в войне России против Украины.

При этом глава государства продолжает диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Их последний разговор состоялся в конце мая.