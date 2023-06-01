Змінив позицію? Президент Бразилії засудив вторгнення Росії до України

Бразильський президент, окрім засудження агресії РФ, також підтвердив свою відданість територіальній цілісності України.

Як змінювалася позиція президента Бразилії

Зазначимо, ще 2022 року Лула да Сілва звинувачував у війні проти України не лише Росію, а й США, Євросоюз та президента Володимира Зеленського. Він стверджував, що українська влада нібито мала відмовитися від членства в НАТО та ЄС.

На початку 2023 року він захотів стати посередником для встановлення миру між Україною та Росією. При цьому він тримався нейтральної позиції і продовжував звинувачувати США у війні, яку розв'язали росіяни.

У квітні президент Бразилії пропонував Україні "віддати Крим для встановлення миру". Пізніше він заявляв про "марність пошуку винного" у війні Росії проти України.

При цьому глава держави продовжує діалог з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхня остання розмова відбулася наприкінці травня.