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Змінив позицію? Президент Бразилії засудив вторгнення Росії до України

Фото: Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення Росії до України. До цього він залишався нейтральним.

Про це глава бразильської держави заявив за підсумками зустрічі з фінським колегою Саулі Нііністьо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Бразильський президент, окрім засудження агресії РФ, також підтвердив свою відданість територіальній цілісності України.

Як змінювалася позиція президента Бразилії

Зазначимо, ще 2022 року Лула да Сілва звинувачував у війні проти України не лише Росію, а й США, Євросоюз та президента Володимира Зеленського. Він стверджував, що українська влада нібито мала відмовитися від членства в НАТО та ЄС.

На початку 2023 року він захотів стати посередником для встановлення миру між Україною та Росією. При цьому він тримався нейтральної позиції і продовжував звинувачувати США у війні, яку розв'язали росіяни.

У квітні президент Бразилії пропонував Україні "віддати Крим для встановлення миру". Пізніше він заявляв про "марність пошуку винного" у війні Росії проти України.

При цьому глава держави продовжує діалог з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхня остання розмова відбулася наприкінці травня.

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Російська ФедераціяБразилияЛула да СилваВійна Росії проти України