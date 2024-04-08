Изменения для украинцев в Польше: будет ли отток беженцев после отмены льгот

В Польше готовятся пересмотреть программу помощи украинцам в связи с войной. Среди предложенных изменений, которые могут вступить в силу с июля – отмена части выплат.
Какие будут новые условия для украинцев и какие льготы сохранятся, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на naszwybir.pl.
Легальное пребывание украинских беженцев в Польше в настоящее время продлено до 30 июня 2024 года. По изменениям, которые предлагается внести в спецзакон о помощи украинцам, срок временной защиты могут продлить до 30 сентября 2025 года. После рассмотрения законопроекта в Сейме изменения могут вступить в силу с 1 июля 2024 года.
Предусматривается продление ряда предыдущих механизмов помощи украинским беженцам до 30 сентября 2025 года:
Фото: Украинцы в Польше (unsplash.com)
В новом варианте закона предлагается отменить отдельные программы социальной помощи для украинских беженцев:
"Наибольшее беспокойство у нас вызывает идея ликвидации программы "40+". Чиновники не до конца понимают масштабы использования программы "40+" неправительственными организациями. Выяснилось, чуть ли не каждый ли второй дом беженца, которыми занимаются общественные организации, финансировался именно так. Обещают, что их передадут в управление воеводам, но как это будет выглядеть, никто не знает", – отмечает представитель отдела мониторинга и адвокации Украинского дома Александр Пестриков.
Отмена выплат в 40 злотых в день за жилье повлияет на украинских беженцев, которые не могут работать по разным причинам и живут в центрах беженцев, отмечакт в комментарии РБК-Украина директор международной рекрутации миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.
"Это может побудить беженцев к переезду в другие страны, где еще предоставляют бесплатное жилье для украинцев и социальные льготы. Например, в Германию. Но сейчас трудно спрогнозировать процент оттока", – говорит эксперт.
Фото: Работа в Польше (gettyimages.com)
В компании обращают внимание, что, по словам заместителя государственного секретаря Министерства внутренней политики и администрации Польши Мацея Дущика, в центрах для беженцев на сегодняшний день проживают 39 937 человек, это 4,2% от всех беженцев. И таким людям обещают сохранить поддержку.
Предложенные польским правительством изменения будут меньше влиять на граждан Украины, работающих в Польше – на трудовых мигрантов. Они не касаются сезонных работников – тех, кто приезжает в Польшу на несколько месяцев заработать.
"Это незначительные изменения для тех, кто уже работает в Польше и имеет жилье. Те, кто имеет работу и возможности себя содержать, давно арендовали квартиры и интегрируются. Сейчас, по нашим наблюдениям, трудовые мигранты не отказываются от приездов в Польшу и не увольняются из-за потенциальных изменений. Многие из них еще даже не слышали о них", – обращает внимание Марцин Колодзейчик.
По его словам, польские работодатели все так же будут заинтересованы в украинских работниках, учитывая дефицит кадров и низкий уровень безработицы в стране.
Напомним, мы писали, что в Польше предлагают предоставлять всем беженцам новый статус. Трехлетний вид на жительство не будет зависеть от наличия работы.
Также мы сообщали, что в Польше готовятся отменить выплаты за размещение украинцев. Программа "40+" завершится через три месяца.
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