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Изменения для украинцев в Чехии: правительство просят повысить выплаты на жилье

Чехия, Прага, Среда 15 мая 2024 11:52
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Изменения для украинцев в Чехии: правительство просят повысить выплаты на жилье Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 сентября в Чехии ограничат срок бесплатного проживания украинцев, что будет касаться и уязвимых категорий. Консорциум неправительственных организаций просит правительство вмешаться в ситуацию с гуманитарным жильем.

Министерство труда призывают пересмотреть выплаты для украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukraina.radio.cz.

В Чехии существенно изменится поддержка украинцев. С сентября 2024 года для всех категорий беженцев жилье будут предоставлять только на 90 дней.

Консорциум неправительственных организаций, работающих с мигрантами в Чехии, и 17 его членских организаций обратились с открытым письмом к министру труда и социальным вопросам Мариану Юречка с просьбой вмешаться в ситуацию с гуманитарным жильем и пересмотреть систему социальной поддержки беженцев.

"Уже сейчас значительная часть беженцев (57%) страдает от бедности, работая ниже своей квалификации на низкооплачиваемых должностях. Изменения, которые наступят с 1 сентября 2024 года, приведут к дальнейшему усложнению условий для их достойной жизни", – говорится в письме.

В то же время, в проекте дальнейших изменений в законодательство относительно украинских беженцев, который рассматривают в правительстве, не предусматривается существенного изменения в социальной поддержке.

"Единственной поддержкой для беженцев останется гуманитарная помощь, которая во многих случаях недостаточна и ее не хватает на оплату расходов на проживание и других жизненных нужд", - отмечают авторы обращения.

Организации, работающие с беженцами, призывают Министерство труда сделать следующие шаги:

  • увеличить выплаты на оплату жилья, чтобы они соответствовали рыночной арендной плате;
  • расширить категорию уязвимых лиц, которые по объективным причинам не могут работать;
  • изменить подход к расчету гуманитарной помощи, чтобы речь не шла об отчислении 100% дохода;
  • разработать план для тех, кто не сможет найти себе квартиру после выселения из гуманитарного жилья.

Представители гуманитарных организаций ранее обращали внимание, что после значительного ограничения поддержки беженцев в июле 2023 года многие беженцы были вынуждены вернуться в Украину.

Напомним, мы писали, сколько украинские беженцы платят за жилье в Чехии. Половине людей приходится отдавать за крышу над головой более 30% собственных доходов.

Также мы рассказывали, сколько украинцев могут получить право на новый статус в Чехии. Условием будет экономическая самостоятельность.

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