Сколько украинцев могут получить право на новый статус в Чехии
В правительстве Чехии предлагают изменения в законодательство, чтобы позволить украинцам со временной защитой переходить на долгосрочный тип пребывания. Условием будет экономическая самостоятельность.
Сколько беженцев смогут получить право на изменение статуса, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukraina.radio.cz.
В МВД Чехии предлагают со следующего года предоставлять украинским беженцам специальные разрешения на длительное пребывание. Изменить статус смогут только люди, отвечающие определенным условиям. В частности, таким:
- минимум 2 года проживания в Чехии со временной защитой;
- экономическая самостоятельность;
- обеспеченность жильем.
Директор Консорциума неправительственных организаций Андреа Крхова считает, что из более 342 тысяч беженцев с временной защитой, зарегистрированных в Чехии на начало недели, выполнить такие условия могут около 20 тысяч человек.
"Человек, желающий получить право на долгосрочное пребывание, не должен зависеть от выплат социальной помощи. У нас есть информация, что сумма, подтверждающая экономическую самостоятельность, установлена с учетом стандарта средств, наличие которых требуют доказать от всех иностранцев, подающих заявления на долгосрочное пребывание в Чехии", – отмечает она.
Эксперт добавляет: с учетом того, какие зарплаты получают в Чехии украинские беженцы, на сегодняшний день большинство не могут вписаться в такой стандарт.
По данным Министерства труда Чехии, экономически активны около 110 тысяч беженцев из Украины. Эти люди платят в чешский бюджет налоги и другие взносы. При этом большая часть беженцев работают на низкооплачиваемых должностях.
Напомним, мы писали, как изменилось отношение чехов к беженцам из Украины. Более половины выступают за то, чтобы украинцы в будущем вернулись домой.
Напомним, мы писали, как украинцы смогут перейти на специальный тип проживания в Чехии. Одним из условий будет экономическая независимость.
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