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Зміни для українців у Чехії: уряд просять підвищити виплати на житло

Чехія, Прага, Середа 15 травня 2024 11:52
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Зміни для українців у Чехії: уряд просять підвищити виплати на житло Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 1 вересня у Чехії обмежать термін безкоштовного проживання українців, що стосуватиметься й вразливих категорій. Консорціум неурядових організацій просить уряд втрутитися у ситуацію з гуманітарним житлом.

Міністерство праці закликають переглянути виплати для українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukraina.radio.cz.

У Чехії суттєво зміниться підтримка українців. Із вересня 2024 року для всіх категорій біженців житло надаватимуть лише на 90 днів.

Консорціум неурядових організацій, які працюють із мігрантами в Чехії, і 17 його членських організацій звернулися з відкритим листом до міністра праці і соціальних питань Маріана Юречки з проханням втрутитися в ситуацію з гуманітарним житлом та переглянути систему соціальної підтримки біженців.

"Уже зараз значна частина біженців (57%) потерпає від бідності, працюючи нижче від своєї кваліфікації на низькооплачуваних посадах. Зміни, що настануть із 1 вересня 2024 року, призведуть до подальшого ускладнення умов для їхнього гідного життя", – йдеться у листі.

Водночас у проекті подальших змін до законодавства щодо українських біженців, який розглядають в уряді, не передбачається істотної зміни в соціальній підтримці.

"Єдиною підтримкою для біженців залишиться гуманітарна допомога, яка, в багатьох випадках недостатня і її не вистачає на оплату витрат на проживання й інших життєвих потреб", – зауважують автори звернення.

Організації, що працюють із біженцями, закликають Міністерство праці зробити такі кроки:

  • збільшити виплати на оплату житла, щоб вони відповідали ринковій орендній платі;
  • розширити категорію вразливих осіб, які з об’єктивних причин не можуть працювати;
  • змінити підхід до розрахунку гуманітарної допомоги, щоб не йшлося про відрахування 100% доходу;
  • розробити план для тих, хто не зможе знайти собі квартиру після виселення із гуманітарного житла.

Представники гуманітарних організацій раніше звертали увагу, що після значного обмеження підтримки біженців у липні 2023 року багато біженців були змушені повернутися до України.

Нагадаємо, ми писали, скільки українські біженці платять за житло у Чехії. Половині людей доводиться віддавати за дах над головою більше 30% своїх доходів.

Також ми розповідали, скільки українців можуть отримати право на новий статус у Чехії. Умовою буде економічна самостійність.

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