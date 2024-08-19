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Число забронированных украинцев вскоре достигнет 1 миллиона, - Минобороны

Украина, Понедельник 19 августа 2024 14:11
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Число забронированных украинцев вскоре достигнет 1 миллиона, - Минобороны Фото: бронирование от мобилизации в Украине (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В настоящее время около 930 000 военнообязанных украинцев забронированы от мобилизации. В течение недели это количество пересечет предел в 1 миллион.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.

Гаврилюк отметил, что сегодня мобилизация не обеспечивает нужды войска, потому что мобилизованный - это не боец, он им станет через 3-6 месяцев.

В то же время он подчеркнул, что нормальное построение защиты государства "это когда одни воюют, а другие работают на оборону". Поэтому, по его словам, экономика должна быть переведена на рельсы войны, но сегодня в Украине "единицы предприятий работают в три смены".

Кроме того, как отметил Гаврилюк, Россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины. К началу года группировка РФ насчитывала 440 000 человек на оккупированных территориях, сейчас - около 600 000, а к концу года ожидается рост до 800 000 человек.

Бронирование работников

Бронирование военнообязанных работников - это предоставление временной отсрочки от мобилизации в армию ключевым работникам предприятий, которые критически важны для обеспечения их стабильного функционирования.

Так, РБК-Украина сообщало, что в конце прошлого месяца Кабинет министров и Министерство инфраструктуры упростили бронирование для перевозчиков.

Также мы рассказывали, что правительство поддержало изменения в постановление, предусматривающее бронирование работников крупных интернет-провайдеров и мобильных операторов.

Кроме того, все критически важные предприятия могут забронировать своих работников через приложение "Дія". Детальнее о том, как забронировать работников, можно узнать в материале РБК-Украина.

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