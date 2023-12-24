Изменения в мобилизации. Умеров сказал, когда законопроект зарегистрируют в Раде

По его словам, власти готовят "матрицу ответственности, или матрицу мобилизации", которая должна быть понята обществу.

"Мы ее обсуждаем с Силами безопасности и обороны, Кабинетом министров и Верховной Радой. Главный месседж - как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты перестанешь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война", - рассказал Умеров.

По его мнению, все эти составляющие очень содержательны и нужны правила игры для всех.

"Нам как обществу нужно понять, как мы будем отвоевывать земли. И в этом плане мобилизация, демобилизация, отсрочка, социальная защита - эти вопросы требуют разъяснения или изменений", - говорит Умеров.

Также он отметил, что если власти хотят помочь обществу, то должна сказать, как и кого хотят пригласить служить, что будет с этим человеком, когда он освободится. Для этого готовят законопроект.

Также глава Минобороны прокомментировал слова президента о запросе дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

"У нас 3,5 тысячи километров линии, которую мы должны защищать. Есть стабилизационные действия, есть оборонительные, есть контрнаступление. Я не буду идти в детали, но высшее руководство просто хотело дать ответ обществу. Если военные говорят Кабмину: "Дайте, будь пожалуйста, нам энное количество людей" - конечно, Кабинет министров и Верховная рада спрашивают, что мы будем делать с теми, кто уже служит, и что будут делать люди, которых мы хотим мобилизовать? Поэтому мы начали консультации и у общества будет ответы на эти вопрос в этом законопроекте", - добавил Умеров.

Также он озвучил сроки, когда общество сможет узнать детали об изменениях в мобилизации.

"В ближайшие дни. Мы договоримся с Верховной Радой, когда будем его (законопроект - ред.) регистрировать", - сообщил министр.

В Украине готовят изменения в мобилизации

Напомним, что сейчас в Украине работают над изменениями по правилам мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Президент уже подчеркнул, что эти изменения нужны, а от чиновников все чаще раздаются заявления о том, что новые инициативы будут известны уже в скором времени.

В то же время, недавно секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что финальной версии нового законопроекта по военной службе и мобилизации в Украине пока нет, он на стадии разработки.